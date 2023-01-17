В Мурманске двое мужчин украли телевизор и подушки из расселенного дома

57-летняя мурманчанка осталась без своих вещей из-за предприимчивых мужчин. Фото: Борис КУДРЯВОВ

57-летняя мурманчанка осталась без своих вещей из-за предприимчивых мужчин. При переезде из расселенного дома женщина оставила там некоторое имущество, а когда вернулась за ним, ничего уже не было.

- Северянка обнаружила, что дверь в квартиру выбита, а оставленных в ней телевизора, подушек и постельного белья нет на месте. Сумма ущерба составила 41 тысячу рублей. - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Ворами оказались 37-летний ранее судимый мурманчанин и его 38-летний подельник. Они рассказали, что ради наживы заранее спланировали посещение заброшенного дома. Посмотрев в окна квартир на первом этаже, мужчины определили, где оставлено имущество, после чего зашли в подъезд и выбили дверь в помещение, в котором были вещи.

В отношении северян возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Им грозит до пяти лет лишения свободы.

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