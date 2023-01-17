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НовостиОбщество17 января 2023 13:10

Мурманская область заняла седьмую строчку топа самых курящих регионов России

На одну тысячу северян приходится 93,6 пачки сигарет
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Мурманская область вошла в десятку самых курящих регионов России.

Мурманская область вошла в десятку самых курящих регионов России.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Мурманская область вошла в десятку самых курящих регионов России. Рейтинг составляли специалисты национальной системы маркировки товаров «Честный знак».

Так, наш регион разместился на седьмой позиции топа. На одну тысячу жителей Заполярья приходится 93,6 пачки сигарет.

Больше всего курильщиков в Магаданской области. Там тысяча жителей выкуривает 132,7 тысячи пачек сигарет. На втором и третьем местах по вредной привычке - Камчатский край и Нижегородская область.

Напомним: Мурманская область вошла в десятку самых устойчивых регионов России.

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