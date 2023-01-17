Губернатор Мурманской области проведет встречу с жителями Снежногорска

Встреча состоится в ГДЦ Современник, ул. Мира, 3.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
17 января губернатор Мурманской области Андрей Чибис работает в ЗАТО Александровск. В своем Telegram-канале он призвал северян сообщить, куда ему стоит заехать с проверкой.
Также в 18.00 он проведет встречу с жителями Снежногорска.
- Предлагаю обсудить интересующие вас вопросы, - сообщил Андрей Чибис.
Встреча состоится в ГДЦ Современник, ул. Мира, 3.
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