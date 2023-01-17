Активный vs спокойный отдых. Как выгоднее проводить выходные?

Вместе с Tele2 предлагаем варианты, которые подойдут и тем, и другим. Фото: пресс-служба TELE2

Спор о том, какой отдых лучше, спокойный или активный, вечен. А как проводите свободное время вы – отдаете предпочтение путешествиям, новым впечатлениям и спорту или любите поваляться со вкусной едой у экрана? Вместе с Tele2 предлагаем варианты, которые подойдут и тем, и другим.

Любителям активного отдыха

Где: горнолыжный комплекс NordStar, пр-д Ледокольный, 10

Перепады высот до 120 метров, четыре уровня трасс, длина которых варьируется от 750 до 1000 метров – это звучит как мечта того, кому не сидится на месте. Комплекс дает возможность не только покататься на сноуборде или горных лыжах, но и научиться этому, если вы еще не умеете. Здесь можно арендовать весь необходимый инвентарь, забронировать занятие с инструктором, а после катания согреться чаем, подзарядить телефон в зарядном шкафу от Tele2 или сделать фото на память в фотозоне оператора. Кроме этого Tele2 предоставляет своим абонентам 5 подъемов на горнолыжном комплексе NordStar в подарок. Бонус нужно активировать в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении. После этого вам поступит SMS с промокодом, который необходимо предъявить на кассе комплекса.

Любителям острых ощущений

Где: парк активного отдыха «Северное сияние», поворот с Ленинградского шоссе на 1378 км в сторону озера Кильдинское

Исследовать тундру на скорости - это, можно сказать, своеобразный вызов стихии. Если вы готовы его бросить, то можете выбрать продолжительность на свой вкус - от 30 минут до 2 часов. О безопасности мы не забываем, и переживать за нее не стоит: опытные инструкторы всему научат и проследят, чтобы все правила и техника безопасности были соблюдены. Отправляйтесь за острыми ощущениями, чтобы почувствовать свободу в скорости или просто набраться новых впечатлений. Если вы абонент Tele2, то не забудьте воспользоваться скидкой 15% на тур. Активируйте бонус, а затем сообщите свой промокод оператору при бронировании отдыха.

Здесь же можно воспользоваться скидками и на другие туры: скидка 15% на катание на оленьей упряжке и такой же бонус - на охоту за северным сиянием.

Любителям смотреть сериалы дома

Где: не выходя из дома

2022 год был богат на новые сериалы, которые будоражили без преувеличения весь мир. В рабочие будни бывает сложно найти время на то, чтобы выбрать, что смотреть, и дойти до конца сезона. Но это легко сделать на выходных. Как у любителей бега есть спортивные марафоны, так и у любителей проводить выходные в постели должен быть сериальный марафон! Не забудьте заказать еду на дом, чтобы дополнить ваш домашний кинотеатр. Заказывая две любые пиццы в «ПиццеФабрике», абоненты Tele2 получают среднюю пиццу «Мясное плато» в подарок. Активируйте предложение на сайте или в приложении, получите SMS с промокодом и введите его на сайте или сообщите оператору при заказе. Клиенты оператора также могут неделю бесплатно смотреть фильмы и сериалы на платформе Wink – алгоритм получения бонуса точно такой же.

Любителям творить и созидать

Где: не выходя из дома

Быть созидателем прекрасного можно и не выходя за порог своего дома. Творческие занятия развивают мелкую моторику, воображение, усидчивость, помогают отвлечься от повседневных забот, а часто – открыть в себе новые таланты. Если вы не знаете, с чего начать, выбирайте самое простое. Например, купите для раскрашивания картину по номерам или посмотрите несколько видеоуроков по рисованию. Получите видеоуроки по рисованию или лепке в подарок в онлайн-школе «АртГАММА». Пройдите регистрацию на сайте онлайн-школы «АртГАММА», выберите понравившийся мастер-класс и при покупке в поле «Знаете промокод?» введите промокод, предварительно активировав его на сайте или в приложении Tele2.

Клиенты оператора получают скидки при покупках в сети кофеен Coffee Like, сети магазинов «Улыбка радуги», при заказе в приложении «Пятерочка.Доставка» и других. Предложения, доступные абонентам, постоянно пополняются. Главное - не забывать просматривать программу лояльности в приложении или на сайте.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru