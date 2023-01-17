В Мурманске сообщили об угрозе взрыва в МГТУ

На месте работали экстренные службы, информация проверяется. Фото: Niko Khaber / 2gis.ru
В МГТУ в Мурманске поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва. Об этом пишет Telegram-канал «Мурманск» (18+).
На месте работали экстренные службы, информация проверяется.
Напомним: сообщение об угрозе взрыва на парковке фитнес-клуба в Мурманске проверили спецслужбы.
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