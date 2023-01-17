Мужчина устроил дебош в кафе-баре Мурманска

Ночью в кафе-бар Мурманска, что находится на улице Коминтерна, росгвардейцы выезжали по тревожному сигналу. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Ночью в кафе-бар Мурманска, что находится на улице Коминтерна, росгвардейцы выезжали по тревожному сигналу.

- Директор заведения рассказал прибывшим сотрудникам вневедомственной охраны, что в помещении находился неадекватный мужчина, который вел себя агрессивно.Он громко выражался матом в адрес посетителей и персонала и пытался спровоцировать драку. На замечания дебошир не реагировал и уходить не собирался, - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Мурманской области.

37-летнего мурманчанина, попытавшегося оказать сопротивление, задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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