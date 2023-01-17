В Мурманской области снимут клип для популяризации внутреннего туризма

Мурманская область станет третьей точкой на карте для участников проекта «Семь чудес России с Лялей Алексаковой». Фото: Андрей Михайлов

Мурманская область станет третьей точкой на карте для участников проекта «Семь чудес России с Лялей Алексаковой», которые посещают красивые уголки нашей страны для создания творческого контента: песен, фотографий и видеоклипов. Ранее они побывали в Приморском и Забайкальском краях.

- Наш проект появился в 2020 году, когда была объявлена пандемия и закрылись границы, и мы решили создать что-то для развития внутреннего туризма и экологической миссии - сохранения природы. Тогда он назывался «Семь чудес Приморского края с Лялей Алексаковой», наша команда объехала самые красивые места и сделала клип «Полетели». На реализацию у нас ушло больше года, и проект оказался так успешен, что масштаб его стал увеличиваться. Мы решили посвятить разным регионам клипы, песни и видео, - рассказала «КП»-Мурманск» автор проекта Ляля Алексакова.

В Мурманскую область участники ее команды едут ради северного сияния, красоты Арктики.

- Мы снимем в Заполярье два клипа, которые покажут всем, насколько красив ваш регион и что туда надо ехать, мы работаем по принципу follow me - «следуй за мной». Наш клип из Забайкальского края «Кто-то рядом» только в социальных сетях набрал более 6 миллионов просмотров. В Мурманской области в составе команды приедет Андрей Михайлов, который будет работать над фотографиями и видео, а также станет режиссером клипа, - отметила Ляля Алексакова.

Сначала работы про Заполярье появятся в социальных сетях, а позже будет создан тематический сайт с материалами из разных поездок.

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