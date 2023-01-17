Кондуктор и пассажир автобуса пострадали в ДТП в Кандалакше

Утром 17 января в Кандалакше произошло ДТП с пострадавшими.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Утром 17 января в Кандалакше произошло ДТП с пострадавшими. Сообщение о нем поступило в ГИБДД в 7.17.
- Водитель Renault при повороте направо не предоставил преимущество в движении автобусу, следовавшему по маршруту №1, который двигался по главной дороге, - сообщила представитель пресс-службы УГИБДД по Мурманской области Инна Башмакова.
В аварии пострадали четыре человека: водитель и пассажир Renault и кондуктор и пассажир автобуса.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru