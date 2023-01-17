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НовостиПроисшествия17 января 2023 7:16

Кондуктор и пассажир автобуса пострадали в ДТП в Кандалакше

Автобус столкнулся с Renault
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
Утром 17 января в Кандалакше произошло ДТП с пострадавшими.

Утром 17 января в Кандалакше произошло ДТП с пострадавшими.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Утром 17 января в Кандалакше произошло ДТП с пострадавшими. Сообщение о нем поступило в ГИБДД в 7.17.

- Водитель Renault при повороте направо не предоставил преимущество в движении автобусу, следовавшему по маршруту №1, который двигался по главной дороге, - сообщила представитель пресс-службы УГИБДД по Мурманской области Инна Башмакова.

В аварии пострадали четыре человека: водитель и пассажир Renault и кондуктор и пассажир автобуса.

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