В Мурманске для собаки с удивительной волей к жизни ищут дом

Альфа, несмотря на все испытания, сохранила дружелюбный нрав. Фото: vk.com/dobrovmurmanske

Зооволонтеры в Мурманске рассказали историю спасения собаки Альфы, которая прошла разные испытания, хотя ей всего около года.

Альфа жила в гаражах вместе с другими мокроносыми, там ее подкармливали, пускали в гараж погреться.

- И те же руки, нежно трепавшие молоденькую собаку по загривку, схватив толстопузов за шкирку, отбирали ее щенков и безжалостно топили в ведре. История рассказана самим участником процесса, который боялся, что, цитируем, «после стерилизации искра пропадет в глазах собаки», - рассказали в «Группе волонтёров Лизы Титовой» (12+).

Альфа рожала щенков, даже когда получила серьезный перелом лапы. Сейчас ее здоровьем занимаются неравнодушные северяне, которые лечат ее лапу, а в скором времени стерилизуют.

- К человеку относится с трепетным волнением и любопытством, без агрессии даже на болючие уколы. В еде непривередлива, а благодаря молодому возрасту легко обучится жизни в семье, - отметили волонтеры.

Альфе нужен дом, иначе она снова рискует попасть на улицу. Узнать, как помочь собаке, можно здесь.

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