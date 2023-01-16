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НовостиОбщество16 января 2023 15:06

Жителей Мурманской области предупреждают об ухудшении погоды 17 января

На дорогах будет сильная гололедица
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Автомобилистам стоит воздержаться от дальних поездок.

Автомобилистам стоит воздержаться от дальних поездок.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В МЧС региона сообщают об ухудшении погоды в Мурманской области. Так, по данным мурманского гидрометцентра, 17 января в отдельных районах ожидается налипание мокрого снега, местами сильная гололедица.

Рекомендуется соблюдать осторожность на улице, передвигаться не торопясь. Пожилым людям использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами. Автомобилистам по возможности воздержаться от дальних поездок.

Напомним: в Островном ввели режим повышенной готовности из-за увеличения высоты волны.

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