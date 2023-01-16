Жителей Мурманской области предупреждают об ухудшении погоды 17 января

Автомобилистам стоит воздержаться от дальних поездок.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В МЧС региона сообщают об ухудшении погоды в Мурманской области. Так, по данным мурманского гидрометцентра, 17 января в отдельных районах ожидается налипание мокрого снега, местами сильная гололедица.
Рекомендуется соблюдать осторожность на улице, передвигаться не торопясь. Пожилым людям использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами. Автомобилистам по возможности воздержаться от дальних поездок.
Напомним: в Островном ввели режим повышенной готовности из-за увеличения высоты волны.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru