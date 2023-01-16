С мурманских поездов сняли трех пассажиров за пьянство

Всех нарушителей сняли с поездов по актам поездных бригад. Фото: Иван МАКЕЕВ

С двух поездов направлением «Москва -Мурманск» сняли пьяных пассажиров. Сначала транспортная полиция задержала мужчину на станции «Сегежа». Тот вел себя неадекватно, игнорировал требования поездной бригады и мешал отдыху людей.

- Затем на станции «Медвежья Гора» двум пассажирам, которые хотели сесть на мурманский поезд, отказали в проезде. Жители Ленинградской области, 42 и 43 лет, находились в состоянии опьянения, - сообщает УМВД на транспорте по Северо-Западу.

Всех нарушителей сняли с поездов по актам поездных бригад. В отношении них составлены административные материалы по статье 20.21 КоАП РФ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru