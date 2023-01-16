Ученый рассказал о едва не случившейся войне из-за инцидента в Мурманске

Военный министр Великобритании в 1923 году направил ноту протеста о подготовке объявить войну СССР. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мурманский ученый, кандидат философских наук Владимир Рыбкин рассказал о случае, который произошел в Мурманске и чуть не привел к войне. Историк вспомнил о визите первого секретаря обкома комсомола Михаила Рымжи.

- Он здесь был секретарем обкома комсомола в 1922 году, представлял советскую власть. Они выходят в море, наш тральщик, имея пушку и три снаряда, идет по заливу и видит, что английская шхуна ловит рыбу в наших водах. Капитан корабля говорит: «Я не знаю, что делать, ты советская власть, вот ты и принимай решение». На что молодой 18-летний парень говорит, что есть всего три снаряда: первый - недолет, второй - перелет, показываем, что мы взяли вилку, шхуна сдается, и мы ее пригоняем, - передает слова Владимира Рыбкина информагентство Nord News.

После этого военный министр Великобритании направил ноту протеста о подготовке объявления войны Советскому союзу.

В 1923 году разразился мировой скандал, известный как «Ультиматум Керзона». Правительство Великобритании обвинило СССР в проведении враждебной политики и предъявило претензии, в числе которых значилась задержка британских рыболовных траулеров в Баренцевом море. Речь шла как о транспортировке судов в Мурманск, так и о полной их конфискации, с отправкой экипажа на принудительные работы.

В итоге правительство Советского Союза пошло на уступки, среди которых было решение отпустить британские рыболовные суда и предоставить англичанам временное право на лов рыбы в двенадцатимильной зоне.

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