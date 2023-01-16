В Островном ввели режим повышенной готовности из-за увеличения высоты волны

Владельцам маломерных судов не стоит выходить в море до улучшения погоды. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Островном с 14.00 16 января до 00.00 17 января введен режим повышенной готовности из-за усиления ветра и повышения высоты волны. Об этом сообщили в администрации ЗАТО.

Владельцам маломерных судов не стоит выходить в море до улучшения погоды. Местных жителей просят убрать посторонние предметы за оконными проемами, а автовладельцев убрать свои машины с придомовой территории.

Напомним: в МЧС предупреждают о высокой степени лавинной опасности в Хибинах.

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