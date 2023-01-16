Призы директора Кольской АЭС получили горнолыжники и сноубордисты из Мурманска, Соснового Бора, Кировска, Апатитов, Мончегорска и Полярных Зорь

Турнир собрал лучших спортсменов из Мурманской, Ленинградской и Тверской областей. Фото: Кольская АЭС

В этом году в зимних стартах приняло участие рекордное количество спортсменов – 128 лыжников и сноубордистов из 8 российских городов.

В открытых соревнованиях на приз директора Кольской АЭС памяти Юрия Васильевича Коломцева – директора Кольской АЭС с 1993-го по 2009 год, участвуют все желающие спортсмены-любители из городов Мурманской области и коллеги с других атомных станций России.

- Юрий Васильевич Коломцев внес неоценимый вклад в создание и развитие горнолыжного комплекса «Салма». Мы постарались и сделали все для того, чтобы жители и гости кольского края с удовольствием отдыхали и тренировались. Традиция встречать Старый Новый год и устраивать бесплатные ночные катания на «Салме» появилась более 20 лет назад, – отметил директор Кольской АЭС Василий Омельчук.

В этом году в зимних стартах приняло участие рекордное количество спортсменов – 128 лыжников и сноубордистов из 8 российских городов. Фото: Кольская АЭС

В этом году турнир собрал лучших горнолыжников и сноубордистов из Мурманской, Ленинградской и Тверской областей. Призовые места распределились следующим образом:

Мужчины-сноубордисты:

I место – Дмитрий Кириллов (Сосновый Бор);

II место – Павел Кондратьев (Полярные Зори);

III место – Павел Богатырев (Кировск).

Женщины-сноубордистки:

I место – Александра Морозова (Полярные Зори);

II место – Екатерина Киянова (Полярные Зори);

III место – Ксения Веселова (Сосновый Бор).

Горные лыжи. Женщины 20 - 40 лет:

I место – Вера Ложкина (Апатиты);

II место – Полина Кузнецова (Полярные Зори);

III место – Юлия Карасева (Апатиты).

Горные лыжи. Женщины 40 лет и старше:

I место – Мария Максименко (Мончегорск);

II место – Анна Краева (Мончегорск);

III место – Ирина Очик (Кировск).

Горные лыжи. Мужчины 20 - 40 лет:

I место – Константин Барышев (Мурманск);

II место – Андрей Паницкий (Полярные Зори);

III место – Алексей Валынцев (Мончегорск).

Горные лыжи. Мужчины 41 - 69 лет:

I место – Борис Алиев (Полярные Зори);

II место – Игорь Тихоненко (Кировск);

III место – Виталий Стовбун (Мончегорск).

Горные лыжи. Мужчины 70 лет и старше:

I место – Владимир Будников (Апатиты);

II место – Валерий Забара (Никель);

III место – Валерий Бакшеев (Апатиты).

Горнолыжный комплекс Кольской АЭС «Салма» – это комфортная туристическая и спортивная площадка, где проходят соревнования разного уровня, в том числе Чемпионат России по горнолыжному спорту.

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