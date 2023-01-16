В Мурманске прошли памятные мероприятия к годовщине гибели японского путешественника Харухиса Ватанабэ

В Мурманске состоялись культурные мероприятия, посвященные памяти японского путешественника Харухиса Ватанабэ. Фото: vk.com/mo_centr_kmns

В Мурманске состоялись культурные мероприятия, посвященные памяти японского путешественника Харухиса Ватанабэ. Напомним: известный альпинист погиб в автокатастрофе под Зеленоборским в 2012 году во время своей поездки на велосипеде из Китая до Мурманска.

Так, 14 января в областной научной библиотеке открылась фотовыставка с видеопрезентацией, посвященной памяти японского путешественника. Гости увидели уникальные фото и видеокадры, рассказывающие о жизни Харухисы Ватанабэ, из личного и семейного архивов.

Все желающие также могли посетить мастер-классы по надеванию кимоно, поиграть в японские настольные игры – «Го», «Сеги» и «Боузу-мекури».

15 января в рамках культурно-познавательной программы «Сакура на Севере» работала выставка «Все самое интересное о Японии», прошли мастер-классы по японскому рукоделию и каллиграфии. Самые юные посетители поучаствовали в национальных японских играх - «Дарума сан га коронда» и «Кендама», сообщает Центр народов Севера.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru