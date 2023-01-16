Житель Саратова украл из мурманского магазина булки и мясо

Тревогу подняли из-за посетителя, который хотел бесплатно вынести продукты. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На днях сотрудники мурманского магазина, что находится на проспекте Ленина, вызывали сотрудников Росгвардии. Тревогу подняли из-за посетителя, который хотел бесплатно вынести продукты.

- По камерам видеонаблюдения был замечен мужчина, который пытался украсть продукты. Взяв с полок снеки, хлебобулочные изделия и мясную продукцию, он переложил все в свой рюкзак. Злоумышленник решил не платить за товары и направился с ними на выход, минуя кассу, - сообщили в Управлении Росгвардии по Мурманской области.

32-летнего жителя Саратова, пытавшегося оказать сопротивление, задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В отношении мужчины проводится проверка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru