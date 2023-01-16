Гараж на улице Баумана в Мурманске тушили 14 пожарных

Причины пожара устанавливаются. Фото: vk.com/murman01

Утром 16 января в гаражно-строительном кооперативе №363, что находится в районе улицы Баумана, 45 в Мурманске, случился пожар. На месте происшествия работали огнеборцы.

- Пожар потушен в 11.03. Обгорела обшивка гаража на площади 10 квадратных метров. Причины случившегося устанавливаются, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

В ликвидации возгорания участвовали 14 человек личного состава и 4 единицы техники.

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