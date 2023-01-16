Почти половина мужчин из Мурманска возмущены более ранним выходом на пенсию женщин

Около 30% молодых мурманчанок выступают за одинаковый пенсионный возраст для обоих полов, тогда как среди женщин старше 45 лет — только 19%. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске провели опрос среди местных жителей, чтобы выяснить, считают ли они дискриминацией факт того, что на пенсию по возрасту мужчины выходят на 5 лет позднее женщин. Опрашивались экономически активные горожане.

Так, 43% мурманчан-мужчин согласились, что это дискриминация. Среди опрошенных женщин такого мнения придерживаются 20%.

- Больше всего возмущены пятилетней разнице в выходе на пенсию молодые люди до 34 лет (52%). Они отмечают, что длительность жизни у мужчин меньше, чем у женщин и перед законом все должны быть равны во всем, - говорится в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob.

Также около 30% молодых мурманчанок выступают за одинаковый пенсионный возраст для обоих полов, а среди женщин старше 45 лет всего 19%.

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