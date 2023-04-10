Пара из Мурманска приняла участие в проекте «Четыре свадьбы» на федеральном канале

Мурманчане Владислав Высоцкий и Евгения Горячих 29 октября 2022 года сыграли свадьбу, которую увидит вся страна. Фото: Сергей Зенкин / vk.com/zenklln

Мурманчане Владислав Высоцкий и Евгения Горячих 29 октября 2022 года сыграли свадьбу, которую увидит вся страна: северяне стали участниками проекта «Четыре свадьбы» на телеканале «Пятница». Ожидается, что заполярный выпуск выйдет в эфир 13 апреля в 19.00.

Свадьбу в Мурманске сделали с северным колоритом: в кадре будут олени, саамская культура и даже купание в озере осенью. Одной из фишек праздника стало то, что молодожены ехали от загса до ресторана на троллейбусе.

Ожидается, что заполярный выпуск выйдет в эфир 13 апреля в 19.00. Фото: Оксана Киреева / vk.com/oksana_kireeva

- Мы очень готовились к нашей свадьбе, всем гостям она безумно понравилась, обещаем удивить и вас. С нетерпением ждем выпуск, чтобы посмотреть наше семейное событие через экран телевизора, предлагаем разделить эмоции и вам вместе с нами, - рассказал Владислав Высоцкий.

К слову, в проекте «Четыре свадьбы» он уже снимался, но в роли ведущего торжества.

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