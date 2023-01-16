В 2022 году из Мурманской области отправили на экспорт 171 тысячу тонн рыбы

В основном, на экспорт пошла треска, пикша и филе трески мороженые (140 тысяч тонн). Фото: Нигина БЕРОЕВА

За 2022 год специалисты Североморского межрегионального Управления Россельхознадзора оформили для отправки на экспорт 171 тысячу тонн рыбы и морепродукции, которую выработали мурманские предприятия и суда на промысле.

Было досмотрено 2043 партии рыбы для проверки соответствия продукции и транспорта ветеринарно-санитарным требованиям.

- Дары моря экспортировали в страны Евросоюза, Китай, Вьетнам. Большая часть продукции, 150 тысяч тонн, направлена в страны Евросоюза (88% от всего объема), - сообщили в ведомстве.

В основном, на экспорт пошла треска, пикша и филе трески мороженые (140 тысяч тонн). Также в другие страны отправляли филе пикши, палтус (7,7 тысячи тонн).

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