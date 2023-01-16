В Мурманской области зафиксирована погодная аномалия

Точками экстремальной погоды стали Ловозеро, Янискоски, Зареченск, Апатиты, Кандалакша, Ковдор и Зашеек. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Посреди января Мурманская область оказалась под властью оттепели, что довольно нетипично для Заполярья в это время года. Тем более, что на носу должны быть крещенские морозы.

13 января в регионе была зафиксирована погодная аномалия. Согласно сайту «Погода и климат», Мурманская область заняла первые 10 строчек в списке аномально теплых мест. Больше всего отклонение от среднесуточной температуры воздуха наблюдалось в Верховье Лотты - на 14,2 градуса, в Мурманске (на 14 градусов) и в Падуне (на 13,6 градуса).

Также точками экстремальной погоды стали Ловозеро, Янискоски, Зареченск, Апатиты, Кандалакша, Ковдор и Зашеек.

Напомним: в МЧС предупреждают о высокой степени лавинной опасности в Хибинах.

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