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НовостиОбщество16 января 2023 8:26

В Мурманской области зафиксирована погодная аномалия

13 января во многих уголках Заполярья температура воздуха была гораздо выше средней
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Точками экстремальной погоды стали Ловозеро, Янискоски, Зареченск, Апатиты, Кандалакша, Ковдор и Зашеек.

Точками экстремальной погоды стали Ловозеро, Янискоски, Зареченск, Апатиты, Кандалакша, Ковдор и Зашеек.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Посреди января Мурманская область оказалась под властью оттепели, что довольно нетипично для Заполярья в это время года. Тем более, что на носу должны быть крещенские морозы.

13 января в регионе была зафиксирована погодная аномалия. Согласно сайту «Погода и климат», Мурманская область заняла первые 10 строчек в списке аномально теплых мест. Больше всего отклонение от среднесуточной температуры воздуха наблюдалось в Верховье Лотты - на 14,2 градуса, в Мурманске (на 14 градусов) и в Падуне (на 13,6 градуса).

Также точками экстремальной погоды стали Ловозеро, Янискоски, Зареченск, Апатиты, Кандалакша, Ковдор и Зашеек.

Напомним: в МЧС предупреждают о высокой степени лавинной опасности в Хибинах.

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