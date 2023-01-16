Бывшего управляющего Мурманского рыбного порта оштрафовали на 400 тысяч рублей за работу без лицензии

По решению суда, бывший сотрудник должен заплатить штраф в 400 тысяч рублей.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Первомайский районный суд Мурманска вынес приговор 40-летнему бывшему управляющему Мурманского морского рыбного порта. Его обвиняли в незаконном предпринимательстве.
- Из корыстных побуждений он осуществил предпринимательскую деятельность по хранению и складированию замороженных и охлажденных грузов без лицензии, - сообщили в УФСБ по Мурманской области.
По решению суда, бывший сотрудник должен заплатить штраф в 400 тысяч рублей.
Напомним: Арбитражный суд Мурманской области встал на сторону Мурманского морского рыбного порта в тяжбе с министерством энергетики и ЖКХ региона.
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