Бывшего управляющего Мурманского рыбного порта оштрафовали на 400 тысяч рублей за работу без лицензии

По решению суда, бывший сотрудник должен заплатить штраф в 400 тысяч рублей. Фото: Иван МАКЕЕВ

Первомайский районный суд Мурманска вынес приговор 40-летнему бывшему управляющему Мурманского морского рыбного порта. Его обвиняли в незаконном предпринимательстве.

- Из корыстных побуждений он осуществил предпринимательскую деятельность по хранению и складированию замороженных и охлажденных грузов без лицензии, - сообщили в УФСБ по Мурманской области.

По решению суда, бывший сотрудник должен заплатить штраф в 400 тысяч рублей.

Напомним: Арбитражный суд Мурманской области встал на сторону Мурманского морского рыбного порта в тяжбе с министерством энергетики и ЖКХ региона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru