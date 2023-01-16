Пьяная жительница Мурманска напала на сотрудницу полиции

Северянка признала свою вину. Фото: Артем КИЛЬКИН

36-летнюю жительницу Мурманска суд приговорил к четырем годам лишения свободы условно за нападение на сотрудницу полиции. Как сообщили в СУ Следственного комитета по Мурманской области, северянку обвиняли по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Пьяную женщину задержали 16 сентября прошлого года. В отделении полиции, где на нее составляли протокол, мурманчанка вспылила и набросилась на стража порядка.

- Она ударила сотрудницу правоохранительных органов, кулаком. На основании заключения судебно-медицинской экспертизы установлено, что потерпевшей причинен вред здоровью средней степени тяжести, - сообщил старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Евгений Ребров.

Свою вину северянка признала.

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