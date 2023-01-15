Стало известно, какие имена чаще всего давали новорожденным в Североморске в 2022 году

а минувший год появилось 9 пар двойняшек в Североморске. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В администрации Североморска рассказали, сколько детей появилось на свет во флотской столице в 2022 году и как чаще всего родители называли своих чад.

Так, всего родились 505 малышей. Из них 253 мальчика и 252 девочки. За минувший год появилось 9 пар двойняшек.

- Среди самых популярных мужских имен североморские родители выбирали Артема, Михаила, Максима, среди женских вырвались вперед Варвара, Софья и Ева. Самые необычные имена, которыми называли маленьких северян в ушедшем году - Адам, Филипп, Назар, Мирон, Лилия, Изабелла, Анфиса, Мирослава и Рада, - отметили в мэрии.

Интересно также количество браков и разводов в Североморске. В 2022 году оно было одинаково - 344 против 344 х.

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