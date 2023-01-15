У жителя Кировска из-за сошедшего с крыши снега пострадала машина

В комментариях северяне отмечают, что коммунальным службам стоит лучше чистить крыши от снега. Фото: скрин видео vk.com/narodnoetvx

Утром в Кировске с крыши дома №8а на улице Мира сошел снег, который повредил припаркованный рядом автомобиль. Из-за рухнувшей снежной массы у машины разбилось лобовое стекло, помят бампер, пишут в группе «Хибины Апатиты Кировск Народное ТВ».

- Я еще в окошко посмотрел на машину, вроде целая, а с собакой вышел гулять – ну какая беда, - отметил местный житель.

В комментариях северяне отмечают, что коммунальным службам стоит лучше чистить крыши от снега, дабы не произошло инцидентов похуже.

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