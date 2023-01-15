В Мурманской филармонии с января по май будет проходить фестиваль «Музыкальное приношение»

Фестиваль завершится 1 мая концертом виолончелиста Романа Мормыги и пианиста Евгения Стародубцева. Фото: gov-murman.ru/

В Мурманской областной филармонии стартует традиционный фестиваль «Музыкальное приношение», который будет проходить с января по май. В этом году фестиваль посвящен 150-летию со дня рождения композитора Сергея Рахманинова.

Всего ценителей музыки ждет пять концертов.

- В феврале солисты филармонии повторят программу «Мечты у моря» из произведений юбиляра, а также Чайковского и Аренского. 19 марта выступит ансамбль скрипачей Большого театра и сопрано Ольги Селиверстовой, а в первый день апреля будет сюрприз для любителей оперы. «Алеко» Сергея Рахманинова прозвучит в концертном исполнении с оркестром и дирижером Андреем Рейном, - сообщили в минкультуры региона.

Фестиваль завершится 1 мая концертом виолончелиста Романа Мормыги и пианиста Евгения Стародубцева. Северяне услышат Элегию, Вокализ и сонату для виолончели Рахманинова, а также «Размышление» и «Сентиментальный вальс» Чайковского.

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