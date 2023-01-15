В ГИБДД сообщили подробности ДТП под Мончегорском с пятью пострадавшими

Госавтоинспекторы устанавливают обстоятельства ДТП. Фото: скрин видео vk.com/murmansk_dtp

В ГИБДД по Мурманской области сообщили подробности массовой аварии, которая произошла вечером 14 января под Мончегорском.

Так, на 1238 километре автодороги Р-21 «Кола» столкнулись три автомобиля - Fiat, Renault и Toyota Corolla, в результате чего пять человек получили ранения.

Госавтоинспекторы устанавливают обстоятельства ДТП.

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