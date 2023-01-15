Жителей Мурманской области предупреждают о метели

Рекомендуется соблюдать осторожность на улице.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В МЧС Мурманской области предупреждают северян о непогоде. По прогнозам синоптиков, 16 января усилится ветер, ожидается метель, налипание мокрого снега, ночью в отдельных районах сильный снег, сильная гололедица.
Рекомендуется соблюдать осторожность на улице, не ходить вблизи крыш зданий, шатких строений. Пожилым людям стоит использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами.
Автомобилистов просят соблюдать ПДД, учитывать погодные условия, воздержаться от дальних поездок.
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