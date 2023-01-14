С 16 января на трассе «Кола» рядом с Североморском ограничат движение

Проезд по участку закрывают на неопределенный срок. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Водителей в Мурманской области просят учесть данные о перекрытии дороги на Североморск.

— С 16 января на длительный период предусмотрено ограничение движения транспорта по участку с 18 по 19 километры подъезда к Североморску, который входит в состав автодороги Р-21 «Кола», - сообщили в Упрдор «Кола».

На этом направлении начинаются строительно-монтажные работы в рамках реконструкции. Для водителей организуют реверсивное движение, но иногда дорога будет закрыта для проезда полностью, но не дольше, чем на 8 часов за сутки.

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