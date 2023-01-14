Сначала в воду, потом в огонь. В Мурманске журналисты стали спасателями

Журналистов учили, что делать, если провалился под лед. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Сотрудники МЧС по Мурманской области оригинально поздравили журналистов с Днем российской печати, который отмечается 13 января. На один день сотрудники региональных редакций смогли примерить на себя работу спасателей.

Сначала на Семеновском озере в специальных гидрокостюмах надо было выполнить непростую задачу - выбраться из ледяной воды проруби. Специалисты показали, как проходит спасение провалившихся под лед людей, затем журналисты приступили от теории к практике. Даже со стороны это казалось сложным, а когда пытаешься сделать сам, то и вовсе непросто.

Второе испытание ждало сотрудников СМИ в 4-й пожарно-спасательной части Мурманска, где надо было не только примерить боевую одежду, но и совершить выезд на пожарной машине и потушить настоящий пожар.

В конце насыщенного дня заполярным журналистам вручили награды от министерства.

Вторым испытанием стало тушение пожара. Фото: МЧС по Мурманской области

- Как и себе, мы желаем журналистам оперативности в действиях. Вас мы считаем частью нашей большой команды, и вместе мы хотим оперативнее показывать происходящие в регионе события, - поздравил СМИ генерал-майор внутренней службы Руслан Назаров.

- Уже второй год подряд сотрудники МЧС оригинально поздравляют нас с профессиональным праздником, и стоит отметить, что это очень полезный опыт. Мы погружаемся в их жизнь, изучаем важные детали, которые помогают потом при создании статей и сюжетов. И, конечно, очень приятно такое уважение и внимание к нам, - поделилась впечатлениями редактор «Комсомольской правды»-Мурманск» Мария Пашенкова.

Напомним: в День российской печати, Управление Росгвардии по Мурманской области вручило благодарности представителям региональных редакций. В числе отмеченных оказался и коллектив «Комсомольской правды»-Мурманск».

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