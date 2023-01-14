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НовостиОбщество14 января 2023 19:33

Сначала в воду, потом в огонь. В Мурманске журналисты стали спасателями

МЧС по Мурманской области помогло журналистам на один день стать спасателями
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
Журналистов учили, что делать, если провалился под лед.

Журналистов учили, что делать, если провалился под лед.

Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Сотрудники МЧС по Мурманской области оригинально поздравили журналистов с Днем российской печати, который отмечается 13 января. На один день сотрудники региональных редакций смогли примерить на себя работу спасателей.

Сначала на Семеновском озере в специальных гидрокостюмах надо было выполнить непростую задачу - выбраться из ледяной воды проруби. Специалисты показали, как проходит спасение провалившихся под лед людей, затем журналисты приступили от теории к практике. Даже со стороны это казалось сложным, а когда пытаешься сделать сам, то и вовсе непросто.

Второе испытание ждало сотрудников СМИ в 4-й пожарно-спасательной части Мурманска, где надо было не только примерить боевую одежду, но и совершить выезд на пожарной машине и потушить настоящий пожар.

В конце насыщенного дня заполярным журналистам вручили награды от министерства.

Вторым испытанием стало тушение пожара. Фото: МЧС по Мурманской области

Вторым испытанием стало тушение пожара. Фото: МЧС по Мурманской области

- Как и себе, мы желаем журналистам оперативности в действиях. Вас мы считаем частью нашей большой команды, и вместе мы хотим оперативнее показывать происходящие в регионе события, - поздравил СМИ генерал-майор внутренней службы Руслан Назаров.

- Уже второй год подряд сотрудники МЧС оригинально поздравляют нас с профессиональным праздником, и стоит отметить, что это очень полезный опыт. Мы погружаемся в их жизнь, изучаем важные детали, которые помогают потом при создании статей и сюжетов. И, конечно, очень приятно такое уважение и внимание к нам, - поделилась впечатлениями редактор «Комсомольской правды»-Мурманск» Мария Пашенкова.

Напомним: в День российской печати, Управление Росгвардии по Мурманской области вручило благодарности представителям региональных редакций. В числе отмеченных оказался и коллектив «Комсомольской правды»-Мурманск».

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