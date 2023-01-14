Мурманский хоккейный клуб «Арктика» победил «Тверичи-СШОР» со счетом 4:0

Клуб "Арктика" провел первые домашние матчи в 2023 году. Фото: vk.com/arktika_nmhl

14 января состоялся домашний матч хоккейного клуба «Арктика» с «Тверичи-СШОР». Северяне выиграли у соперника со счетом 4:0. Предыдущий домашний матч завершился со счетом 4:2.

- Сегодня наши ворота остались в неприкосновенности благодаря внимательной игре в обороне и командной дисциплине. Особенно это было заметно на контрасте со вчерашним матчем, где удаления просто сыпались как из «рога изобилия». Особенно хочется отметить и поздравить нашего вратаря Александра Кондакова с первым «сухарем» в сезоне, - сообщили в «Арктике».

18 и 19 января северяне сразятся ХК «Ямал».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru