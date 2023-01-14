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НовостиОбщество14 января 2023 18:46

Ко Дню российской печати Росгвардия по Мурманской области наградила региональные редакции

Также журналистов познакомили с работой ОМОН
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
Коллектив "Комсомольской правды"-Мурманск" получил благодарность от Управления Росгвардии региона.

Коллектив "Комсомольской правды"-Мурманск" получил благодарность от Управления Росгвардии региона.

Фото: Олег ФИЛОНОК

13 января, в День российской печати, Управление Росгвардии по Мурманской области вручило благодарности представителям региональных редакций. В числе отмеченных оказался и коллектив «Комсомольской правды»-Мурманск».

- Благодаря нашим коллегам - журналистам у нас есть возможность рассказывать жителям и гостям Мурманской области о служебно-боевой деятельности регионального управления Росгвардии, а также о социальных проектах, проводимых ведомством, - отметил заместитель начальника управления полковник Сергей Филиппов.

Также журналистам показали работу ОМОН «Медведь», ознакомили с его вооружением, техническим оснащением, а сотрудники продемонстрировали приемы рукопашного боя.

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