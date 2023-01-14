В Мурманске прошел квиз ко Дню российской печати

Квиз "Особое мнение" объединил сотрудников СМИ и пресс-служб. Фото: vk.com/om_osoboemnenie

Накануне Дня российской печати, который отмечается 13 января, в Мурманске при поддержке «Комсомольской правды»-Мурманск» прошел тематический квиз «Особое мнение». В команды объединились сотрудники редакций различных СМИ региона и пресс-службы.

- Обычно столько журналистов можно увидеть на таких мероприятиях, как пресс-конференциях у главы региона, но в этот раз хотелось объединить коллег на одной площадке не для работы, а для того, чтобы отметить наш профессиональный праздник в интеллектуальном соревновании. Большинство вопросов были посвящены работе СМИ, - рассказала редактор «Комсомольской правды»-Мурманск» Мария Пашенкова.

Не все из них оказались простыми, над некоторыми надо было всерьез подумать, а какие-то и вовсе поставили в тупик. Но главное, что квиз вызвал у участников самые яркие эмоции.

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