Судно «Нерпа» село на мель у острова Кильдин

Судно село на мель у острова Кильдин.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Около семи часов утра 14 января поступило сообщение, что в Баренцевом море у острова Кильдин село на мель судно «Нерпа».
- Буксир СМБ Микула выехал к месту происшествия. Пострадавших нет, сигнал бедствия не подавался, - пишет «Мурманский вестник» со ссылкой на свой источник.
Напомним: в декабре пограничники спасли двух человек с потерявшего ход судна в Баренцевом море.
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