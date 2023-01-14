Судно «Нерпа» село на мель у острова Кильдин

Судно село на мель у острова Кильдин. Фото: Иван МАКЕЕВ

Около семи часов утра 14 января поступило сообщение, что в Баренцевом море у острова Кильдин село на мель судно «Нерпа».

- Буксир СМБ Микула выехал к месту происшествия. Пострадавших нет, сигнал бедствия не подавался, - пишет «Мурманский вестник» со ссылкой на свой источник.

Напомним: в декабре пограничники спасли двух человек с потерявшего ход судна в Баренцевом море.

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