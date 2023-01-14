Панорамный ресторан закрывается в центре Мурманска

Панорамный ресторан дорабатывает последние дни перед закрытием.
Фото: Мария ПАШЕНКОВА
22 января в гостинично-деловом центре «Арктика» в Мурманске закроется панорамный ресторан «7 Небо». Об этом сообщили его представители:
- Как бы грустно не было это признавать, проект подошел к логическому завершению своего пути.
Напомним: в 2022 году в Мурманске закрылся кинотеатр «Кронверк синема» при ТРЦ «Форум», который в свое время стал первым сетевым кинотеатром в городе.
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