Панорамный ресторан закрывается в центре Мурманска

Панорамный ресторан дорабатывает последние дни перед закрытием. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

22 января в гостинично-деловом центре «Арктика» в Мурманске закроется панорамный ресторан «7 Небо». Об этом сообщили его представители:

- Как бы грустно не было это признавать, проект подошел к логическому завершению своего пути.

Напомним: в 2022 году в Мурманске закрылся кинотеатр «Кронверк синема» при ТРЦ «Форум», который в свое время стал первым сетевым кинотеатром в городе.

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