Ростехнадзор завершил проверку после гибели рабочего на шахте «Каула-Котсельваара» в Мурманской области

29-летний рабочий погиб 19 ноября 2022 года. Фото: СКР по Мурманской области
19 ноября в шахте рудника «Северный» шахты «Каула-Котсельваара» в Печенгском округе произошло ЧП. Погиб 29-летний рабочий, которого зажало между кабиной электровоза и стойкой вентиляционных ворот. После случившегося проверку начали в Северо-Западном управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
- Причинами несчастного случая явились нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда; необеспечение контроля за эксплуатацией электровоза в части исключения допуска посторонних лиц к управлению ими, - пояснили в Ростехнадзоре.
Также проверяющие обнаружили еще ряд нарушений
Напомним: к разбирательству с трагедией в руднике подключились следователи и прокуратура.
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