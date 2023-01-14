Ростехнадзор завершил проверку после гибели рабочего на шахте «Каула-Котсельваара» в Мурманской области

29-летний рабочий погиб 19 ноября 2022 года. Фото: СКР по Мурманской области

19 ноября в шахте рудника «Северный» шахты «Каула-Котсельваара» в Печенгском округе произошло ЧП. Погиб 29-летний рабочий, которого зажало между кабиной электровоза и стойкой вентиляционных ворот. После случившегося проверку начали в Северо-Западном управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

- Причинами несчастного случая явились нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда; необеспечение контроля за эксплуатацией электровоза в части исключения допуска посторонних лиц к управлению ими, - пояснили в Ростехнадзоре.

Также проверяющие обнаружили еще ряд нарушений

Напомним: к разбирательству с трагедией в руднике подключились следователи и прокуратура.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru