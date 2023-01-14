В Мурманске зафиксировали первую оттепель в году

В Мурманской области морозы сменились оттепелью. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В Мурманской области начало января выдалось капризным в плане погоды: морозы сменились потеплением, но при этом сильный ветер сохранился.

- 12 января зафиксирована первая оттепель в 2023 году, а также с 30 ноября прошлого года. Максимум в Мурманске составил +1,8. Теплее было в Мурмашах (+2,4), Верхнетуломском (+2,5) и на Рыбачьем (+2,8), - сообщает паблик «Погода в Мурманске» (12+).

13 января столбик термометра в Мурманске поднялся до +1,6.

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