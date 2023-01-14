В Мурманске зафиксировали первую оттепель в году

В Мурманской области морозы сменились оттепелью.
Фото: Мария ПАШЕНКОВА
В Мурманской области начало января выдалось капризным в плане погоды: морозы сменились потеплением, но при этом сильный ветер сохранился.
- 12 января зафиксирована первая оттепель в 2023 году, а также с 30 ноября прошлого года. Максимум в Мурманске составил +1,8. Теплее было в Мурмашах (+2,4), Верхнетуломском (+2,5) и на Рыбачьем (+2,8), - сообщает паблик «Погода в Мурманске» (12+).
13 января столбик термометра в Мурманске поднялся до +1,6.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru