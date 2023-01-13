На выходных в Мурманской области сохранится теплая погода с мокрым снегом

15 января температура воздуха составит от 0 до -6 градусов.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманской области продолжает царить оттепель. На выходных Кольский полуостров будет находиться под влиянием циклонической деятельности.
По прогнозам мурманского гидрометцентра, 14 января временами ожидается снег, мокрый снег. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -1-6, днем от -3 до +2. Гололедица, местами сильная.
15 января температура воздуха составит от 0 до -6 градусов.
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