На выходных в Мурманской области сохранится теплая погода с мокрым снегом

15 января температура воздуха составит от 0 до -6 градусов. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области продолжает царить оттепель. На выходных Кольский полуостров будет находиться под влиянием циклонической деятельности.

По прогнозам мурманского гидрометцентра, 14 января временами ожидается снег, мокрый снег. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -1-6, днем от -3 до +2. Гололедица, местами сильная.

15 января температура воздуха составит от 0 до -6 градусов.

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