В Кандалакше капитально отремонтировали детскую поликлинику

Сейчас поликлинику оснащают необходимым оборудованием и мебелью. Фото: Правительство Мурманской области

В Кандалакше отремонтировали детскую поликлинику, что находится на улице Батюты, 31. Работы велись в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения».

Так, был обновлен второй этаж здания, фасад, кровля и входные группы, также заменены внутренние инженерные сети. Кроме того, медучреждение преобразилось внутри.

- Появилось новое напольное покрытие, выполнены работы по устройству керамической плитки, окрашены стены и установлены подвесные потолки. Проведены электротехнические и сантехнические работы, заменена вентиляционная система, - сообщили в минстрое региона.

Сейчас поликлинику оснащают необходимым оборудованием и мебелью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru