В Кандалакше капитально отремонтировали детскую поликлинику

Сейчас поликлинику оснащают необходимым оборудованием и мебелью. Фото: Правительство Мурманской области
В Кандалакше отремонтировали детскую поликлинику, что находится на улице Батюты, 31. Работы велись в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения».
Так, был обновлен второй этаж здания, фасад, кровля и входные группы, также заменены внутренние инженерные сети. Кроме того, медучреждение преобразилось внутри.
- Появилось новое напольное покрытие, выполнены работы по устройству керамической плитки, окрашены стены и установлены подвесные потолки. Проведены электротехнические и сантехнические работы, заменена вентиляционная система, - сообщили в минстрое региона.
Сейчас поликлинику оснащают необходимым оборудованием и мебелью.
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