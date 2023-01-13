4 февраля в Мурманске пройдет фестиваль «День здоровья с «Комсомолкой»

Заявки на участие в фестивале принимаются до 30 января на электронный адрес konkurskpvv@gmail.com. Фото: Дарья ЦЕБРИК

4 февраля в Мурманске на базе спорткомплекса «МГАТП» развернется семейный фестиваль «День здоровья с «Комсомолкой».

Гостей ждут спортивные соревнования: «Карапузы, на старт» для самых маленьких, «Забег в сандалиях» для детей постарше, конкурсы для мам и пап, бабушек и дедушек, викторины о здоровье, консультации врачей местных клиник, призы и подарки.

- Наш главный принцип - все развлечения бесплатно! Если у вас есть дети от 6 месяцев до 10 лет или вы просто хотите весело и с пользой провести время - этот праздник для вас, - отмечают организаторы.

Заявки на участие в фестивале принимаются до 30 января на электронный адрес konkurskpvv@gmail.com. Необходимо указать ФИО, возраст участника на момент соревнований и контактный телефон родителя. Подробности в группе мероприятия «Карапузы, на старт».

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