В Первомайском округе Мурманска открылся после ремонта МФЦ

13 января в Первомайском округе Мурманска открылось обновленное отделение МФЦ. Фото: Правительство Мурманской области

13 января в Первомайском округе Мурманска открылось обновленное отделение МФЦ.

Так, в здании на улице Щербакова, 26 оборудовали 33 окна приема заявителей, установили современную систему электронной очереди и информационный киоск.

- Залы приема заявителей расположились на двух этажах отделения. Для посетителей с детьми в зале ожидания создан удобный игровой уголок. Мы постарались сделать так, чтобы северяне чувствовали себя комфортно в офисе многофункционального центра, –отметила руководитель ГОБУ «МФЦ МО» Ольга Ярыченко.

Для регистрации биопараметров при оформлении загранпаспорта нового поколения в отделении используется программно-технический комплекс «Криптобиокабина».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru