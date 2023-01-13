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НовостиПроисшествия13 января 2023 11:49

Руководитель мурманской организации получил предостережение от ФСБ

Начальник перевел сотрудников компании на «удаленку» с нарушениями
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
Руководитель одной из мурманских организаций попал в поле зрения сотрудников ФСБ.

Руководитель одной из мурманских организаций попал в поле зрения сотрудников ФСБ.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Руководитель одной из мурманских организаций попал в поле зрения сотрудников ФСБ.

Оказалось, что начальник компании нарушал правила хранения и обработки информации, переведя своих работников «удаленку» с выносом специального оборудования с установленными средствами компьютерной защиты информации.

- Руководитель понимал, что из-за трудовой деятельности, ведущейся дистанционно, может произойти копирование компьютерной информации, охраняемой законодательством РФ, что в свою очередь может причинить крупный ущерб бюджету Мурманской области, - отметили в УФСБ региона.

Мужчине объявлено официальное предостережение.

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