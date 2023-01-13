Руководитель мурманской организации получил предостережение от ФСБ

Руководитель одной из мурманских организаций попал в поле зрения сотрудников ФСБ.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Руководитель одной из мурманских организаций попал в поле зрения сотрудников ФСБ.
Оказалось, что начальник компании нарушал правила хранения и обработки информации, переведя своих работников «удаленку» с выносом специального оборудования с установленными средствами компьютерной защиты информации.
- Руководитель понимал, что из-за трудовой деятельности, ведущейся дистанционно, может произойти копирование компьютерной информации, охраняемой законодательством РФ, что в свою очередь может причинить крупный ущерб бюджету Мурманской области, - отметили в УФСБ региона.
Мужчине объявлено официальное предостережение.
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