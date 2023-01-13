На Кольской АЭС прошла елка отличников, где директор станции встретился с лучшими учениками Апатитов и Полярных Зорь

Лучшие ученики «Атомкласса» г. Апатиты и старших классов школ г. Полярные Зори побывали с экскурсией в машинном зале Кольской АЭС. Фото: Управление информации и общественных связей Кольской АЭС.

Лучшие ученики «Атомкласса» г. Апатиты и старших классов школ г. Полярные Зори побывали с экскурсией в машинном зале Кольской АЭС, представили себя операторами блочного щита управления на полномасштабном тренажере и встретились с руководителями атомной станции.

Школьникам представилась возможность задать вопросы о работе атомной станции, социальной политике предприятия, льготных программах для молодых специалистов, лучших учебных заведениях, которые готовят кадры для атомной отрасли, и строительстве Кольской АЭС-2. Ученики из города Апатиты интересовались жизнью в городе Полярные Зори, его историей.

Школьникам представилась возможность задать вопросы о работе атомной станции. Фото: Управление информации и общественных связей Кольской АЭС.

- Атомная энергетика – это флагман экономического развития нашей страны, за атомной энергетикой будущее. Доля выработки электроэнергии атомными станциями в России составляет около 20% всего производимого электричества. Наша страна осваивает развитие высокотехнологичных производств в промышленной сфере. Так, в ближайшем будущем на площадке Кольской АЭС реализуются запуск Арктического центра обработки данных, строительство стендового испытательного комплекса по производству водорода для развития водородной энергетики и строительство Кольской АЭС-2, – отметил директор Кольской АЭС Василий Омельчук.

Отвечая на вопросы ребят, директор станции отметил, что Кольская АЭС во многих рейтингах и конкурсах побеждает, становясь лучшей, потому что работники станции формируют и соблюдают культуру производственной и экологической безопасности. По завершении встречи Василий Омельчук вручил старшеклассникам памятные подарки.

Заместитель директора Кольской АЭС по управлению персоналом Игорь Кутузов рассказал о том, что на станции существует множество возможностей для обучения, развития профессиональных и личностных качеств сотрудников. Помимо учебно-тренировочного подразделения есть Фабрика процессов, День знаний и платформа для онлайн-обучения «Рекорд Mobile».

Традиция новогоднего поздравления и напутствия лучших старшеклассников на Кольской АЭС существует более 20 лет. Фото: Управление информации и общественных связей Кольской АЭС.

- Я очень рад тому, что мне представилась возможность посмотреть, что из себя представляет атомная станция, поскольку планирую в дальнейшем связать свою жизнь с энергетической отраслью. Больше всего меня впечатлили чистота, порядок на рабочих местах, современное и модернизированное оборудование. Очень интересно было слушать директора Кольской АЭС, поскольку он честно и открыто отвечал на все вопросы, заданные нами, – сказал Александр Болотов, ученик 10 «Атомкласса» г. Апатиты.

Традиция новогоднего поздравления и напутствия лучших старшеклассников на Кольской АЭС существует более 20 лет. После познавательного общения с руководством ребят ждала спортивная программа на льду с Дедом Морозом в Ледовом дворце города Полярные Зори.

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