Прокуратура проводит проверку после выката за пределы полосы самолета Санкт-Петербург-Мурманск

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку после инцидента с рейсом Санкт-Петербург-Мурманск. Фото: t.me/ostorozhno_novosti

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку после инцидента с рейсом Санкт-Петербург-Мурманск. 13 января, вылетая из аэропорта Пулково, самолет начал скользить по рулежной дорожке и выкатился за пределы взлетной полосы.

- Экипаж принял решение прекратить рейс, пострадавших нет. Пассажиров отправят в Мурманск резервным бортом, - отметили в ведомстве.

Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, своевременность выполненных работ по обработке реагентами взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки, при наличии оснований примет меры.

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