Стало известно, как мурманчане чаще всего называли своих детей в 2022 году

В Мурманске родились 1241 мальчик и 1167 девочек. Фото: Администрация города Мурманска

При появлении на свет ребенка родители-мурманчане получают не только официальный документ о рождении, но и уникальный набор «Родившимся в городе-герое Мурманске». Он состоит из памятной медали и специального свидетельства.

Как сообщил глава города Игорь Морарь, в прошлом году обладателями такого набора стали 2408 детей. В Мурманске родились 1241 мальчик и 1167 девочек.

Самыми популярными мужскими именами у мурманчан стали Иван, Дмитрий, Лев, Кирилл, Мухаммад и Амир, женскими - Виктория, Вероника, Варвара, София и Есения.

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