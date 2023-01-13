Губернатор Андрей Чибис поздравил журналистов Мурманской области с профессиональным праздником

С профессиональным праздником журналистов Мурманской области поздравил губернатор Андрей Чибис. Фото: Правительство Мурманской области / Дмитрий Дубов

13 января отмечается День российской печати. С профессиональным праздником журналистов Мурманской области поздравил губернатор Андрей Чибис.

- Вот уже 106 лет вы пишете историю Кольского края, становясь свидетелями судьбоносных событий, и остаетесь верны традициям мурманской журналистики: быть объективной, быть актуальной, быть честной, - отметил в своем Telegram-канале глава региона.

Губернатор поблагодарил сотрудников СМИ за их труд и пожелал добрых новостей, легкого слова и счастливой жизни.

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