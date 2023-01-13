Мурманск вошел в десятку городов с самым высоким качеством жизни

Городом с самым высоким качеством жизни стала Москва. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мурманск оказался на девятом месте в рейтинге городов России по качеству жизни. Исследование проводил Финансовый университет при правительстве РФ, топ был составлен на основе различных групп населения, проживающих в городах.

Городом с самым высоким качеством жизни стала Москва. На втором месте - Сочи, тройку замкнул Грозный.

Напомним: Мурманская область оказалась в середине рейтинга самых пьющих регионов.

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