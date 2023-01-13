Андрей Чибис - сотрудникам прокуратуры: «Искренне вас благодарю за профессиональную, принципиальную и конструктивную позицию»

Андрей Чибис поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником. Фото: правительство Мурманской области

12 января в России отмечается День работника прокуратуры. С профессиональным праздником ее сотрудников поздравил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

- Я искренне вас благодарю за профессиональную, принципиальную и конструктивную позицию: трудиться во благо граждан и государства. Прошлый год нам показал: несмотря на ситуацию в мире, Мурманская область способна не только обеспечить свою экономическую стабильность, но и добиться роста экономических показателей. И это в том числе благодаря тому, что люди и бизнес понимают: если на их пути встанут халатность, коррупция или злоупотребления, прокуратура защитит права граждан, - сообщил Андрей Чибис.

Также своих подчиненных поздравил прокурор Мурманской области Сергей Паволин:

- За три столетия своего существования прокуратура России убедительно доказала свое главное предназначение – обеспечивать верховенство закона, верой и правдой служить Отечеству и народу. Благодаря неразрывной связи поколений, за это время у прокуроров сформировался особый характер, которому присущи честность, принципиальность и профессиональное отношение к делу. Работников прокуратуры Мурманской области отличают именно эти качества.

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