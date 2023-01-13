Депутат Мурманской областной Думы разбирается в истории с попыткой жестокого убийства собаки

Мужчина пытался зарубить собаку топором.

На Рождество в Мурманской области произошла жестокая история. Житель Княжей Губы накинулся с топором на собаку, которая забежала к нему во двор и начала рвать кошку. Убить животное ему помещала соседка, которая, несмотря на агрессию мужчины, буквально вырвала у него четвероногого.

Сейчас проверку по факту случившегося проводит полиция. Также ситуацию взял на контроль депутат Мурманской областной Думы Евгений Никора.

- Как неравнодушный человек, владелец домашних питомцев и региональный координатор партийного проекта «Единой России» «Защита животного мира» не мог пройти мимо этого факта живодерства. Направил запрос на имя начальника УМВД России по Мурманской области Алексея Веселовского с просьбой провести проверку и взять ситуацию на особый контроль. Во всем разберутся правоохранительные органы, поэтому я лично пока оценку давать не буду. Но если изложенные свидетелями обстоятельства дела подтвердятся, то зло должно быть однозначно наказано! - написал Евгений Никора на своей странице в «ВКонтакте».

Ранее в сети появилась петиция с требованием наказать жестокого северянина по всей строгости.

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