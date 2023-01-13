Житель Колы избил знакомого до смерти

Застолье закончилось убийством. Фото: СК по МО

До 15 лет лишения свободы грозит 47-летнему жителю Колы, которого, как сообщает СУ Следственного комитета по Мурманской области, обвиняют сразу по трем уголовным статьям: убийство, умышленное причинение легкого вреда здоровью, с применением предмета, используемого в качестве оружия, угроза убийством.

20 сентября он выпивал со знакомыми в одной из квартир на улице Красноармейская в Коле. Застолье закончилось ссорой.

- Обвиняемый избил потерпевшего, который затем скончался и высказал угрозы убийством присутствовавшей с ними женщине. Обвиняемому проведена судебно-психиатрическая экспертиза, - сообщил старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Евгений Ребров.

Материалы уголовного дела направлены в суд.

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